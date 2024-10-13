Черчесов — о безголевой серии Казахстана: по крайней мере перешли на чужую половину поля

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие забитых голов в последних матчах команды.

«Мы потихоньку делаем то, что мы хотим. По крайней мере мы перешли на чужую половину поля. Чтобы забивать, таким сборным нужны либо качественная командная игра, либо индивидуальные качества футболиста. Сейчас мы делаем ставку на первое», — приводит слова специалиста Meta-ratings.kz.

Сборная Казахстана не смогла забить в четвёртом матче подряд, потерпев поражение от Словении со счётом 0:1 в игре 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА.

Напомним, Черчесов возглавил Казахстан минувшим летом.