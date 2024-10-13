Финляндия — Англия: Александер-Арнольд увеличил преимущество гостей на 74-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Финляндии и Англии. Команды играют на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили (Грузия). Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 0:2.

На 18-й минуте полузащитник сборной Англии Джек Грилиш открыл счёт, ему ассистировал Анхель Гомес. Затем на 74-й минуте защитник Трент Александер-Арнольд увеличил преимущество гостей.

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, Англия добилась уверенной победы над Финляндией со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Англия занимает второе место в своей группе. Команда набрала шесть очков. Финляндия замыкает таблицу группы 2 Лиги В, не заработав ни одного очка. Также в этой группе выступают сборные Греции (9) и Ирландии (3).