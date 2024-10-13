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Агент Тюкавина высказался о состоянии здоровья нападающего

Агент Тюкавина высказался о состоянии здоровья нападающего
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«С Костей всё хорошо, он готов. Конечно, он начнёт тренироваться с «Динамо» в начале недельного цикла. У него же не травма, а просто сопли были. Осень как-никак на дворе», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба московского «Динамо» заявила, что Константин Тюкавин тренируется по индивидуальному плану после возвращения в расположение команды из сборной России.

После 11 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Матч с казанским «Рубином» состоится 20 октября в 19:00 мск.

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