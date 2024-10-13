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Талалаев ответил, было ли ему тяжело в момент прихода в «Балтику»

Талалаев ответил, было ли ему тяжело в момент прихода в «Балтику»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, было ли ему сложно в момент прихода в клуб из Калининграда.

— Было ли вам тяжело в момент прихода в клуб? Ведь вы оказались в «Балтике» в конце трансферного окна — возможностей в плане комплектования состава было не особо много.
— У нас уже большой жизненный опыт (улыбается). Прежде чем куда-то идти, мы советуемся между собой всем тренерским штабом. Видели, что в Калининграде достаточно квалифицированных ребят, которые могут играть в добротный футбол. Единственный вопрос — как долго команда будет адаптироваться к нагрузкам. Не было сложности, было понимание относительно того, что нужно решить вопросы по нескольким ключевым позициям: молодой игрок, конкуренция в атаке. Руководство клуба и представители «Ростеха» услышали меня. Буквально на флажке трансферного окна были сделаны необходимые усиления. Сейчас новые ребята ещё адаптируются, всю свою силу пока не показывают, — приводит слова Талалаева Metaratings.

На данный момент калининградская «Балтика» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева набрали 24 очка в 14 матчах. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков после 14 встреч.

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