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Финляндия — Англия, результат матча 13 октября 2024, счёт 1:3, Лига наций УЕФА 2024-2025

Англия уверенно победила сборную Финляндии в матче 4-го тура Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Финляндии и Англии. Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили (Грузия). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Англия
0:1 Грилиш – 18'     0:2 Александер-Арнольд – 74'     0:3 Райс – 84'     1:3 Хосконен – 87'    

На 18-й минуте полузащитник сборной Англии Джек Грилиш открыл счёт, ему ассистировал Анхель Гомес. Затем на 74-й минуте защитник Трент Александер-Арнольд увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного полузащитник Деклан Райс, получив передачу от Олли Уоткинса. Спустя три минуты один мяч хозяев отыграл защитник Артту Хосконен.

В группе 2 Лиги B также выступают национальные команды Греции и Ирландии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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