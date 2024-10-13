Англия уверенно победила сборную Финляндии в матче 4-го тура Лиги наций

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Завершился матч 4-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Финляндии и Англии. Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили (Грузия). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:1.

На 18-й минуте полузащитник сборной Англии Джек Грилиш открыл счёт, ему ассистировал Анхель Гомес. Затем на 74-й минуте защитник Трент Александер-Арнольд увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного полузащитник Деклан Райс, получив передачу от Олли Уоткинса. Спустя три минуты один мяч хозяев отыграл защитник Артту Хосконен.

В группе 2 Лиги B также выступают национальные команды Греции и Ирландии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).