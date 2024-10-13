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«Мне звонят и говорят: SOS». Юран — о своём прозвище кризисного тренера

«Мне звонят и говорят: SOS». Юран — о своём прозвище кризисного тренера
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Отечественный специалист Сергей Юран рассказал, почему его считают кризисным тренером.

— Почему тебя называют кризисным тренером?
— Когда очень всё плохо в команде, когда она практически двумя ногами из высшей лиги опускается в низшую, мне звонят и говорят: SOS. Я прихожу и решаю задачу, и команда остаётся в РПЛ. Многие удивляются, как это у меня получается, — сказал Юран в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.

Последним местом работы Сергея Юрана был «Пари Нижний Новгород». Юран тренировал команду с апреля 2023-го по апрель 2024-го. До нижегородской команды Юран работал в таких клубах, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь».

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