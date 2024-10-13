Армения на своём поле уступила сборной Северной Македонии в матче Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Армении и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Сборная Северной Македонии одержала победу со счётом 2:0.
Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 2
Северная Македония
0:1 Миовски – 72' 0:2 Алими – 85'
На 72-й минуте матча забил нападающий Северной Македонии Боян Миовски, которому ассистировал Исник Алими. На 85-й минуте отличился уже сам Алими.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).
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