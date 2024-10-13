Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Армения — Северная Македония, результат матча 13 октября 2024, счёт 0:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Армения на своём поле уступила сборной Северной Македонии в матче Лиги наций
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Армении и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Сборная Северной Македонии одержала победу со счётом 2:0.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 2
Северная Македония
0:1 Миовски – 72'     0:2 Алими – 85'    

На 72-й минуте матча забил нападающий Северной Македонии Боян Миовски, которому ассистировал Исник Алими. На 85-й минуте отличился уже сам Алими.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Материалы по теме
Англия уверенно победила сборную Финляндии в матче 4-го тура Лиги наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android