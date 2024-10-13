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Полузащитник «Ахмата» Ковачев: мы с болельщиками уже заждались первой победы в чемпионате

Полузащитник «Ахмата» Ковачев: мы с болельщиками уже заждались первой победы в чемпионате
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Болгарский полузащитник «Ахмата» Светослав Ковачев поделился впечатлениями от пребывания в расположении грозненской команды.

— Как себя чувствует в Грозном твоя семья?
— Нам очень по душе город. В Грозном для нас всё идеально: нравится прогуливаться в центре, бывать в ресторанах. Очень красивый город, который влюбил в себя не только нас.

— Спустя год как бы ты оценил уровень чемпионата России?
— Скажу, что чемпионат России очень сильный, в том числе в сравнении с болгарской лигой, в которой я до этого выступал. Об этом говорят ранги команд, стадионы, именитые футболисты в ряде клубов России. Я счастлив, что уже год играю в чемпионате такого высокого уровня.

— В матче с «Краснодаром» команда показала образцовую игру и победила, но в Казани добиться успеха не удалось. Что пошло не так?
— Мы выдали великолепный матч с «Краснодаром», одной из лучших команд страны, но и в Казани играли неплохо. Не понимаю, что в итоге там пошло не так. По крайней мере мы теперь надеемся как можно скорее исправиться перед болельщиками. Мы с ними уже заждались первой победы в чемпионате.

— Будучи игроком сборной Болгарии, как оценишь стартовые игры своей национальной команды в Лиге наций УЕФА?
— Сборная Болгарии на данный момент в своей группе делит первое место с Беларусью. Неплохой результат для нас. Жаль, что не победили во вчерашней игре, но у нас ещё всё впереди. Уверен, мы способны вырвать лидерство в своей группе. Буду надеяться и переживать за нашу национальную команду, — приводит слова Ковачева пресс-служба «Ахмата».

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