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Ямаль ответил на вопрос о своём состоянии после отъезда из расположения сборной Испании

Ямаль ответил на вопрос о своём состоянии после отъезда из расположения сборной Испании
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17-летний нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль, который сегодня покинул расположение национальной команды, рассказал о своём текущем состоянии.

«Теперь я чувствую себя лучше. Хочу восстановиться и вернуться как можно скорее», — приводит слова Ямаля El Chiringuito.

Ранее стало известно, что Ямалю удалось избежать травмы после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0). Медицинское обследование показало, что у футболиста просто мышечный перегруз. Однако в качестве меры предосторожности Ламин вернулся в расположение каталонской команды.

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