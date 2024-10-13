Ямаль ответил на вопрос о своём состоянии после отъезда из расположения сборной Испании

17-летний нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль, который сегодня покинул расположение национальной команды, рассказал о своём текущем состоянии.

«Теперь я чувствую себя лучше. Хочу восстановиться и вернуться как можно скорее», — приводит слова Ямаля El Chiringuito.

Ранее стало известно, что Ямалю удалось избежать травмы после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0). Медицинское обследование показало, что у футболиста просто мышечный перегруз. Однако в качестве меры предосторожности Ламин вернулся в расположение каталонской команды.