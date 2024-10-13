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«Дядька для молодых». Семшов обозначил роль Пьянича в ЦСКА

«Дядька для молодых». Семшов обозначил роль Пьянича в ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов сказал, что полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич благодаря своему опыту будет ориентиром для молодых игроков.

«На данный момент Пьянич в команде играет роль такого опытного дядьки для молодых. Потому что его уровень мастерства мы видели по некоторым элементам, которые он делал в матче с «Динамо» и с «Пари НН», они восхищают. Не зря кто‑то из футболистов сказал, что у него голова не опускается, он всё время с поднятой головой. Это мастер большой, видит всё на поле и контролирует мяч. Думаю, даже если он будет выходить на поле минут на 20–25, это будет придавать ЦСКА всплеск энергии и мастерства», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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