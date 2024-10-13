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Гончаренко рассказал об одной из главных просьб руководства «Пари НН»

Гончаренко рассказал об одной из главных просьб руководства «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, какой стиль игры он хочет поставить нижегородской команде.

— Обсуждалось, что игра «Пари НН» должна быть более зрелищной. Какой стиль вы хотите поставить команде?
— Одна из главных просьб руководства — нужно разнообразить игровые действия команды. Но в то же время улучшая, например, игру в атаке, не ломать то, что работало и позволяло «Пари НН» на определённом отрезке времени неплохо набирать очки. Когда самолёт уже взлетел, сложно что-то менять на ходу, по крайне мере, коренным образом, — приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Также за свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в БАТЭ, ЦСКА, «Краснодаре» и «Кубани».

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