«Забей, и я дам тебе £ 500». Грилиш — о голе Александер-Арнольда в ворота Финляндии

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш подвёл итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА с Финляндией (3:1).

«Я играю с [Анхелем] Гомесом на тренировках и знаю, какой он первоклассный игрок. Празднование было ради моей маленькой дочери. Я пошутил с Трентом [Александер-Арнольдом] перед штрафным: «Забей, и я дам тебе £ 500». И он закинул его в верхний угол.

Что бы ни случилось с тренером сборной Англии, люди всегда будут говорить негативные вещи. Мне нравится приезжать в расположение национальной команды, у нас отличный тренер.

Раньше люди требовали, чтобы все атакующие играли, но это не так работает. Я не понимаю их позицию, такое может случаться в играх. Мне нравится приходить сюда, к топ-тренеру, и мне нравится играть за него», — приводит слова Грилиша BBC со ссылкой на ITV.

После этого матча сборная Англии с девятью очками в четырёх матчах занимает второе место в группе 2 Лиги B, Финляндия без очков — на последней строчке.