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Капитан сборной Франции отреагировал на скандальный поход Мбаппе в ночной клуб

Капитан сборной Франции отреагировал на скандальный поход Мбаппе в ночной клуб
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Полузащитник и новый капитан сборной Франции Орельен Тчуамени ответил на вопрос, что он думает о ситуации с нападающим «трёхцветных» Килианом Мбаппе, который не прибыл в расположение национальной команды в октябре из-за желания долечить травму и при этом в день игры Лиги наций с Израилем (1:4) был замечен в ночном клубе.

«Я считаю, что мы уделяем этому слишком много внимания. Каждый может думать что хочет, но всякий раз, когда речь идёт о Килиане, это принимает несоизмеримые масштабы. Мы говорили о нём перед матчем и после. Так что неважно, где он следил за матчем, — это не наша проблема. Любовь Мбаппе к сборной Франции не нужно доказывать. Он отправил всем ребятам сообщения. Мы не можем дождаться его возвращения», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

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