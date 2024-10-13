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Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении по футболу

Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении по футболу
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Пресс-служба сборной Армении объявила об отставке украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера национальной команды. Ранее в матче 4-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА сборная Армении уступила Северной Македонии со счётом 0:2.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 2
Северная Македония
0:1 Миовски – 72'     0:2 Алими – 85'    

«Александр Петраков больше не будет возглавлять сборную Армении.

После состоявшегося 13 октября матча Лиги наций УЕФА Армения — Северная Македония главный тренер национальной сборной Армении Александр Петраков был уволен с занимаемой должности», — говорится в сообщении Федерации футбола Армении в социальных сетях.

Напомним, Петраков возглавлял сборную Армении с января 2023 года.

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