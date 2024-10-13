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Сторожук: для «Арсенала» с 10-м бюджетом в лиге ничья с «Сочи» — неплохой результат

Сторожук: для «Арсенала» с 10-м бюджетом в лиге ничья с «Сочи» — неплохой результат
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук считает, что, с учётом бюджета команды, ничью с «Сочи» (1:1) в 14‑м туре Первой лиги можно считать неплохим результатом.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Турищев – 45+1'     1:1 Мелёшин – 62'    

«Вся игра была на половине поля соперника, за исключением каких‑то штрафных в нашу сторону, угловых и так далее. В большей степени мы сами их привозили. Хорошая игра, хотели победить, но я так скажу: для команды с 10-м бюджетом в лиге ничья — довольно неплохой результат», — сказал Сторожук в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Александра Сторожука встретятся с «Чайкой». Матч состоится 20 октября, начало — в 18:00 мск.

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