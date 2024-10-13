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Радимов считает, что бразильские игроки в РПЛ были бы заинтересованы в матче с Россией

Радимов считает, что бразильские игроки в РПЛ были бы заинтересованы в матче с Россией
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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что у бразильских легионеров РПЛ будет мотивация сыграть товарищеский матч с национальной командой России. Ранее Радимов предложил провести такую игру.

— Думаю, что для бразильцев этот матч тоже будет интересен. Во-первых, они спортсмены, а во-вторых, будет желание доказать публике, что они здесь главные: мы кудесники мяча. Пожалуйста, доказывайте на фоне лучших футболистов страны, а если на игру приедут Александр Головин, Алексей Миранчук, то это будет замечательно для всех.

— Каким был бы результат такого матча?
— У бразильцев как обычно: мы забьём столько, сколько захотим, а вы — сколько сможете. Но это шутки. Я не знаю, соперники равные, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В последний раз национальная команда России играла в сентябре в Ханое — победа над сборной Вьетнама (3:0). Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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