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Игорь Дивеев назвал самого сильного, по его мнению, игрока сборной России

Игорь Дивеев назвал самого сильного, по его мнению, игрока сборной России
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Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев назвал полузащитника «Монако» Александра Головина сильнейшим игроком национальной команды.

«Головин сильно выделяется на тренировках, это правда. Заметно, что это футболист другого класса. Могу ли назвать его сильнейшим игроком сборной России на данный момент? Да, на мой взгляд, сейчас он лучший», — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».

Напомним, Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее российский хавбек играл за ЦСКА. На чемпионате мира — 2018 Головин стал одним из лучших игроков сборной России и уехал в чемпионат Франции. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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