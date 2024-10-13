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Мизулина посетит матч Медиалиги после драки Литвина с фанатом

Мизулина посетит матч Медиалиги после драки Литвина с фанатом
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Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила о планах посетить один из матчей Медиалиги после драки с участием известного блогера Михаила Литвина на игре медийного Кубка лиги по футболу.

«Со мной связался руководитель Медийной футбольной лиги, на матче которой инфомошенник Литвин устроил драку. Руководитель организации пообещал, что подобных инцидентов больше не будет, а Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности. Планирую скоро посетить один из матчей», — написала Мизулина на своей странице в социальной сети.

12 октября стало известно, что президент медийной команды LitEnergy Михаил Литвин был задержан за драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко.

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