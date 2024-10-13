Полузащитник «Ростова» Тугарев прокомментировал своё положение в команде

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев высказался о ситуации со своим игровым временем. Футболист ни разу не вышел на поле за основную команду в текущем сезоне.

«Я явно недоволен? Чем? Это такой жизненный этап, ничего страшного. Нужно его принимать, потом дальше проходить, получать какой-то опыт. Рассчитываю ли я уйти этой зимой в аренду? В аренду — нет, а там посмотрим», — приводит слова Тугарева «РБ Спорт».

Тугарев в текущем сезоне сыграл два матча за «Ростов-2» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.