Фото: Криштиану Роналду показал новые часы с изображением одного из голов в своей карьере

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал новые часы бренда Jacob&Co из коллекции, посвящённой футболисту.

На часах изображён гол головой, забитый Роналду во время выступления за мадридский «Реал» в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.

Фото: Из личного архива Роналду

Jacob&Co выпускает коллекцию, в которой представлены лучшие моменты из карьеры Роналду, а на оборотной стороне часов будет изображено культовое празднование португальского нападающего.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.