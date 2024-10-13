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«Он уникален». Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории

«Он уникален». Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Лео Месси — лучший футболист всех времён… Я не могу представить себе кого-то похожего на Месси. Он уникален», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети со ссылкой на Che Tempo Che Fa.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 18 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года.

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