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Сергей Юран рассказал, почему ему удаётся спасать команды от вылета из РПЛ

Сергей Юран рассказал, почему ему удаётся спасать команды от вылета из РПЛ
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Отечественный тренер Сергей Юран рассказал, почему ему удаётся спасать команды от вылета из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу.

«Моя фишка в том, что я проходил определённые этапы в карьере и знаю, на какие кнопки нажимать, чтобы быстро повлиять на коллектив. Мотивирую игроков, потому что всё от головы идёт. Я привожу футболистам примеры из своей жизни, постоянно общаюсь с ними, в том числе индивидуально. Живу на базе с первого дня и проживаю каждый день вместе с игроками на максимум. И это работает помимо тренировочного процесса», — сказал Юран в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.

Последним местом работы Сергея Юрана был «Пари Нижний Новгород». Юран тренировал команду с апреля 2023-го по апрель 2024-го. До нижегородской команды Юран работал в таких клубах, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь».

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