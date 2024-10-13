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Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
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Австрия — Норвегия, результат матча 13 октября 2024, счёт 5:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Австрии дома разгромила Норвегию в матче 4-го тура Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томашом Богнаром (Венгрия). Сборная Австрии одержала победу со счётом 5:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
5 : 1
Норвегия
1:0 Арнаутович – 8'     1:1 Сёрлот – 39'     2:1 Арнаутович – 49'     3:1 Линхарт – 58'     4:1 Пош – 62'     5:1 Грегорич – 71'    

На восьмой минуте нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович открыл счёт. Ответный мяч Норвегии на 39-й минуте забил форвард Александр Сёрлот. Вывел хозяев поля вперёд на 49-й минуте снова Арнаутович, оформив дубль во встрече. На 58-й минуте защитник Филипп Линхарт увеличил преимущество Австрии. Спустя четыре минуты Стефан Пош довёл счёт до разгромного. Окончательный результат в игре на 71-й минуте установил Михаэль Грегорич — 5:1.

В группе 3 Лиги B также выступают национальные команды Словении и Казахстана.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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