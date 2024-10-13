Сборная Австрии дома разгромила Норвегию в матче 4-го тура Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томашом Богнаром (Венгрия). Сборная Австрии одержала победу со счётом 5:1.

На восьмой минуте нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович открыл счёт. Ответный мяч Норвегии на 39-й минуте забил форвард Александр Сёрлот. Вывел хозяев поля вперёд на 49-й минуте снова Арнаутович, оформив дубль во встрече. На 58-й минуте защитник Филипп Линхарт увеличил преимущество Австрии. Спустя четыре минуты Стефан Пош довёл счёт до разгромного. Окончательный результат в игре на 71-й минуте установил Михаэль Грегорич — 5:1.

В группе 3 Лиги B также выступают национальные команды Словении и Казахстана.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).