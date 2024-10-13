Гвардиола ответил на слухи о возможном назначении в сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о потенциальном назначении в сборную Англии.

«Это неправда. Я тренер «Манчестер Сити». Я ничего не решил [относительно будущего], всё может случиться. Так что не знаю», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети со ссылкой на Che Tempo Che Fa.

Испанский тренер находится у руля «горожан» с 2016 года. Следующим летом у 53-летнего Гвардиолы истекает трудовой договор с клубом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Футбольная ассоциация Англии (FA) готова подождать Гвардиолу, который, по сообщениям ряда СМИ, намерен покинуть «горожан» по окончании сезона-2024/2025.

Сейчас временным тренером англичан является Ли Карсли.