Главный тренер «Сочи» Морено оценил результат матча с тульским «Арсеналом» в Первой лиге

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал результат матча 14-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Матч получился достаточно равным, как мы и ожидали. В первом тайме мы были даже лучше во многих моментах, несмотря на то что сопернику удалось забить, но в основном у них было два опасных момента: первый — с перекладиной, а второй — в концовке первой половины встречи, когда нам немного не повезло, и всё закончилось вот так.

Тем не менее на второй тайм парни вышли предельно собранно, с желанием перевернуть ход встречи. Мне понравилась реакция команды. Она показала характер на таком стадионе, где всегда сложно играть, и с такой командой, которая ещё не проигрывала», — приводит слова Морено пресс-служба клуба.

На данный момент тульский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков в 14 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 21 очко.