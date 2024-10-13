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Экс-игрок «Барселоны»: Хави не был честен со мной

Экс-игрок «Барселоны»: Хави не был честен со мной
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Американский крайний защитник Серджино Дест, выступающий за ПСВ, высказался о работе с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави в каталонской команде.

«С Хави я чувствовал, что мои возможности на поле ограничивают, я не был собой. Мне хотелось участвовать в атаке, ведь это моя главная сильная сторона, но тренер просил не выдвигаться вперёд.

Хави не был честен со мной. Прошлым летом, прежде чем я уехал в отпуск, он сказал мне: «Не слушай журналистов, ты мне нужен». Когда я вернулся, он заявил: «Тебе нужно уйти», — приводит слова Деста Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 24 мая 2024 года испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Барселоны».

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