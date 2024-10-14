«Очень сложная игра». Талалаев — о победе «Балтики» над «Аланией» в 14-м туре Первой лиги

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» со счётом 2:0.

«Очень сложная игра: впервые перешли на искусственное поле и какое-то время в первом тайме ушло на адаптацию к нему, но при этом постепенно нащупали игру, которая была с «Нефтехимиком».

Понимали, что с приходом Спартака Гогниева команда очень прибавила в единоборствах, дисциплине, построении, борьбе — с мячом они всегда играть умели. Готовились к некоторым моментам — скажу, что голы были забиты, как раз то, что наигрывали», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба.

На 54-й минуте нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил форвард Сергей Пряхин — 2:0.