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«Очень сложная игра». Талалаев — о победе «Балтики» над «Аланией» в 14-м туре Первой лиги

«Очень сложная игра». Талалаев — о победе «Балтики» над «Аланией» в 14-м туре Первой лиги
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Эльдарушев – 53'     0:2 Пряхин – 59'    

«Очень сложная игра: впервые перешли на искусственное поле и какое-то время в первом тайме ушло на адаптацию к нему, но при этом постепенно нащупали игру, которая была с «Нефтехимиком».

Понимали, что с приходом Спартака Гогниева команда очень прибавила в единоборствах, дисциплине, построении, борьбе — с мячом они всегда играть умели. Готовились к некоторым моментам — скажу, что голы были забиты, как раз то, что наигрывали», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба.

На 54-й минуте нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил форвард Сергей Пряхин — 2:0.

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