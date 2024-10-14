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Вчера, 13 октября, состоялись матчи 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 13 октября:

Казахстан — Словения — 0:1;

Финляндия — Англия — 1:3;

Армения — Северная Македония — 0:2;

Мальта — Молдавия — 1:0;

Лихтенштейн — Гибралтар — 0:0;

Австрия — Норвегия — 5:1;

Греция — Ирландия — 2:0;

Фарерские острова — Латвия — 1:1.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.