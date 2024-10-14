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Результаты матчей Лиги наций УЕФА 13 октября

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 13 октября
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Вчера, 13 октября, состоялись матчи 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 13 октября:

Казахстан — Словения — 0:1;
Финляндия — Англия — 1:3;
Армения — Северная Македония — 0:2;
Мальта — Молдавия — 1:0;
Лихтенштейн — Гибралтар — 0:0;
Австрия — Норвегия — 5:1;
Греция — Ирландия — 2:0;
Фарерские острова — Латвия — 1:1.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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