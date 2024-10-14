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«Если Баджо станет моим ассистентом, поеду работать в Италию». Гвардиола — о своём будущем

«Если Баджо станет моим ассистентом, поеду работать в Италию». Гвардиола — о своём будущем
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно своей будущей карьеры. Ранее он заявил, что не планирует возглавлять национальную команду Англии.

«Не знаю, где буду тренировать. Если [Роберто] Баджо станет моим ассистентом, то приеду в Италию», — сказал Гвардиола в эфире Che Tempo Che Fa.

Гвардиола и Баджо в начале 2000-х вместе выступали за итальянский «Брешия». На текущий момент Хосеп возглавляет небесно-голубых, а Роберто является техническим директором сборной Италии.

После семи сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков.

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