«Если Баджо станет моим ассистентом, поеду работать в Италию». Гвардиола — о своём будущем

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно своей будущей карьеры. Ранее он заявил, что не планирует возглавлять национальную команду Англии.

«Не знаю, где буду тренировать. Если [Роберто] Баджо станет моим ассистентом, то приеду в Италию», — сказал Гвардиола в эфире Che Tempo Che Fa.

Гвардиола и Баджо в начале 2000-х вместе выступали за итальянский «Брешия». На текущий момент Хосеп возглавляет небесно-голубых, а Роберто является техническим директором сборной Италии.

После семи сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков.