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В «Барселоне» разработали стратегию по минимизации травматичности Ямаля — Sport.es

В «Барселоне» разработали стратегию по минимизации травматичности Ямаля — Sport.es
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«Барселона» разработала стратегию по минимизации травматичности 17-летнего нападающего Ламина Ямаля. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в клубе решили дозировать игровое время Ямаля, чтобы не перенагружать 17-летнего футболиста. Сообщается, что врачи и тренерский штаб «Барселоны» будут регулировать игровое время Ямаля таким образом, чтобы он подходил к топовым матчам без физической усталости и риска получения травм, вызванных чрезмерной нагрузкой.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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