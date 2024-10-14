Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал ничью в товарищеском матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о результате товарищеского матча с ЦСКА. Встреча состоялась 13 октября. Она завершилась со счётом 2:2.

— Довольны, как сложилась игра с ЦСКА? И в целом какие впечатления от первых дней в «Пари НН»?

— Как и у любого тренера, у меня есть своё мнение, видение, понимание, над чем нужно поработать. Но и важно сохранить то, что уже есть в «Пари НН», — ломать легко, а строить гораздо сложнее. Идеи есть. В матче с ЦСКА некоторые моменты работали, а некоторые хочется поправить. Плюс надо делать скидку на характер матча. ЦСКА в контрольной игре и в официальной — две разные команды. У нас уровень ответственности был тоже другой. Учитывая статус матча, игроки принимали более смелые решения. Не думаю, что по этой встрече можно делать глобальные выводы, — приводит слова Гончаренко пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.