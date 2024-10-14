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Семшов назвал футболиста, который является лидером ЦСКА

Семшов назвал футболиста, который является лидером ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает полузащитника Ивана Облякова лидером московского ЦСКА.

«У ЦСКА сейчас есть лидер — Ваня Обляков, который во всех голах практически участвует, ведёт игру, созидает», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА с 20 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ после 11 игр. В 12‑м туре армейцы на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 19 октября.

Напомним, Иван Обляков в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счёт четыре гола и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в € 9 млн.

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