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«Арсенал» намерен подписать основного голкипера «Наполи» следующим летом — TEAMtalk

«Арсенал» намерен подписать основного голкипера «Наполи» следующим летом — TEAMtalk
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Лондонский «Арсенал» хочет приобрести голкипера итальянского «Наполи» Алекса Мерета следующим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Арсенал» хочет договориться с Меретом о переходе игрока в клуб на правах свободного агента. При этом ожидается, что в случае перехода Мерет будет рассматриваться как второй вратарь.

Алекс Мерет в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Игрок выступает за «Наполи» с 2018 года.

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