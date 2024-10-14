Экс-игрок «Рубина» и сборной Франции рассказал, как переживал депрессию в России

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной Франции Янн М'Вила рассказал о депрессии в России.

«Я не собираюсь говорить, что деньги не приносят счастья, потому что они помогают и облегчают жизнь. На тот момент я зарабатывал € 500 тыс. в месяц. За два месяца у меня был миллион. Но у меня в комнате были нервные срывы. Эти деньги были у меня на карте, но мне они не пригодились. У меня были приступы паники в течение месяца или двух. Я больше не мог летать на самолёте. Я занимался йогой, принимал лекарства», — приводит слова М'Вилы A Bola со ссылкой на подкаст Rouge et Bleu.

М'Вила являлся игроком казанского клуба с 2014 по 2018 год. За это время французский хавбек провёл 80 матчей, забил три мяча и отдал семь голевых передач.

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