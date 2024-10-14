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Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в английском клубе.

«Посмотрим, что будет со мной в будущем. Мне ещё предстоит поразмыслить и решить, чем я хочу заниматься в дальнейшем», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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