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Кейлор Навас рассказал, какое обещание сдержал Криштиану Роналду

Кейлор Навас рассказал, какое обещание сдержал Криштиану Роналду
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Экс-вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас высказался о бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду.

«Я помню, как у нас был очень трудный матч в Лиге чемпионов. В перерыве Криштиану сказал мне, чтобы я сохранил ворота сухими. Он сказал, что выйдет и забьёт два гола, и мы выиграем матч. И мы победили», — сказал Навас в видео на YouTube-канале Teletica Costa Rica.

В нынешнем сезоне 39-летний Криштиану Роналду принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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