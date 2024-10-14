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Стало известно, по какой причине Карсли решил не оставаться тренером сборной Англии

Стало известно, по какой причине Карсли решил не оставаться тренером сборной Англии
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Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли принял решение по своему будущему в национальной команде.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла в соцсетях, Карсли исключил себя из числа кандидатов на роль постоянного тренера англичан. 50-летний специалист считает, что пост должен занять «тренер мирового класса» – сам Карсли себя к таковым пока не относит.

Ранее Ли Карсли был главным тренером молодёжной сборной Англии. В прошлом году он привёл команду к первой с 1984 года победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года.

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