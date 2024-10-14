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В «Реале» определились с потенциальной заменой Модрича

В «Реале» определились с потенциальной заменой Модрича
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«Реал» определился с потенциальной заменой 39-летнего полузащитника мадридского клуба Луки Модрича.

Как сообщает AS, в качестве потенциального преемника хорватского игрока был выбран 21-летний Флориан Вирц из леверкузенского «Байера». Отмечается, что представители «Реала» ведут «секретную» работу над подписанием футболиста сборной Германии.

Флориан Вирц находится в системе «Байера» с января 2020-го. Его контракт действует до лета 2027-го. В этом сезоне он отметился шестью голами и одной передачей в десяти матчах за клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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