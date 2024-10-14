Игрок сборной Казахстана: мне сложно комментировать решения Черчесова в матче со Словенией

Полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев высказался о заменах главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Словении (0:1).

«Во втором тайме в атаку вышли два профильных защитника? Тренер решает, как и кого выпустить, какие тактические моменты и нюансы на это влияют. Мне сложно комментировать его решения», — приводит слова Дарабаева Sport Plus Qazaqstan.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела третье поражение подряд. Также команда не смогла забить в четвёртом матче подряд.

В следующем туре сборная Казахстана встретится с национальной командой Австрии.

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