Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, с каким соперником не хотел бы пересечься в Лиге чемпионов.

«С какой командой мне бы не хотелось встретиться? Хороший вопрос. Наверное, с «Барселоной», потому что у меня огромная привязанность к этому клубу», — сказал Гвардиола в интервью Che Tempo Che Fa.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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