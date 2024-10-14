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«Очень хорош». Гвардиола оценил свои успехи на посту главного тренера «Манчестер Сити»

«Очень хорош». Гвардиола оценил свои успехи на посту главного тренера «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку своей работе в английском клубе.

«Я очень хорош», — сказал Гвардиола в интервью Che Tempo Che Fa.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы, в активе команды 17 очков по итогам семи туров.

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