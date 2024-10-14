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Дешам высказался о предстоящем матче сборной Франции с Бельгией в Лиге наций

Дешам высказался о предстоящем матче сборной Франции с Бельгией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче с национальной командой Бельгии в 4-м туре группового этапа Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит встретиться с очень мотивированной бельгийской командой. Это не изменит того, что произошло предыдущих матчах. Мы не можем говорить о доминировании, это не так. Тот же контекст, та же группа… Этот матч тоже станет частью истории», — приводит слова Дешама RMC Sport.

На данный момент сборная Франции занимает второе место в группе, записав в свой актив шесть очков. Национальная команда Бельгии занимает третье место, набрав четыре очка.

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