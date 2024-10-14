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Андрес Иньеста дал совет Ламину Ямалю

Андрес Иньеста дал совет Ламину Ямалю
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста дал совету 17-летнему вингеру каталонского клуба Ламину Ямалю.

«Окружение Ямаля должно помочь ему двигаться в правильном направлении. Ему 17 лет, впереди вся карьера, и всё, что он должен делать сейчас, – продолжать наслаждаться футболом с таким же чувством свободы, как если бы он играл на школьной площадке», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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