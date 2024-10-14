39-летний Модрич рассчитывает подписать новое соглашение с «Реалом» — журналист Диас

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не планирует завершать карьеру по окончании сезона.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас в соцсетях, хорват намерен доказать клубу свою важность и в очередной раз продлить соглашение, которое истекает летом 2025 года. Отмечается, что игрок допускает своё участие на чемпионате мира в 2026 году, и к тому моменту он хотел бы оставаться футболистом «Реала».

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В нынешнем сезоне 39-летний футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

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