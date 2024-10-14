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Рой Кин: не могу поверить, что Александер-Арнольд так плох в обороне

Рой Кин: не могу поверить, что Александер-Арнольд так плох в обороне
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Бывший ирландский футболист Рой Кин раскритиковал игру защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда после матча 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Финляндии (3:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Англия
0:1 Грилиш – 18'     0:2 Александер-Арнольд – 74'     0:3 Райс – 84'     1:3 Хосконен – 87'    

«Если бы вы видели его в тот вечер в матче с Грецией в защите, то показалось бы, что он никогда раньше не играл на позиции правого защитника. Я всё ещё не могу поверить, насколько он плох в обороне и в матче с качественной команды с ним справятся», — приводит слова Рой Кина Goal.

Сборная Англии занимает второе место в группе, записав в свой актив 9 очков. В следующем туре сборная Англии встретится с Грецией.

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