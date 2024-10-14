Рой Кин: не могу поверить, что Александер-Арнольд так плох в обороне

Бывший ирландский футболист Рой Кин раскритиковал игру защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда после матча 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Финляндии (3:1).

«Если бы вы видели его в тот вечер в матче с Грецией в защите, то показалось бы, что он никогда раньше не играл на позиции правого защитника. Я всё ещё не могу поверить, насколько он плох в обороне и в матче с качественной команды с ним справятся», — приводит слова Рой Кина Goal.

Сборная Англии занимает второе место в группе, записав в свой актив 9 очков. В следующем туре сборная Англии встретится с Грецией.

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