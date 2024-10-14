Балотелли близок к переходу в клуб Серии А

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Марио Балотелли близок к возвращению в чемпионат Италии.

Как сообщает Sport Mediaset, 34-летний футболист близок к подписанию контракта с «Дженоа». Ожидается, что в скором времени стороны объявят о заключении соглашения до конца сезона-2024/2025.

На данный момент форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.

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