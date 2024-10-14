Нагельсман ответил на вопрос о своём будущем в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своём будущем в национальной команде.

«Когда ты начинаешь работать, у тебя появляется определённая уверенность. Мы хорошо провели Евро, многого добились с футбольном точки зрения. Я пока не знаю, продолжим ли мы сотрудничество после 2026 года, но я чувствую себя очень комфортно в этой должности", — приводит слова Нагельсмана Sport1.

36-летний специалист возглавил Германию в сентябре 2023 года. Контракт с командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее Нагельсман возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Лейпциг».

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