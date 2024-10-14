Черчесов – журналистам после поражения сборной Казахстана: оставьте свои умные вопросы

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов резко ответил на вопрос журналистов по поводу отсутствия Максима Самородова и Рамазана Оразова в составе на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Словении (0:1).
«Оставьте свои умные вопросы. Давайте поговорим о тех, кто был на поле. Забудьте фамилии, мне нужны футболисты», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.
Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела третье поражение подряд. Также команда не смогла забить в четвёртом матче кряду. В следующем туре сборная Казахстана встретится с национальной командой Австрии.
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