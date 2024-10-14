Капитан сборной Франции: в матчах с Бельгией всегда есть некоторая враждебность

Капитан сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о предстоящем матче с национальной командой Бельгии в 4-м туре группового этапа Лиги наций, который состоится 14 октября.

«Мы знаем, что в матчах с Бельгией всегда есть некоторая враждебность, но мы должны продолжать нашу динамику. Мы знаем цель. Мы были разрушительными в нападении в матче с Израилем, мы должны продолжать в том же духе, особенно против такой команды, как Бельгия», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

На данный момент сборная Франции занимает второе место в группе, записав в свой актив шесть очков. Национальная команда Бельгии занимает третье место, набрав четыре очка.

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