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Капитан сборной Франции: в матчах с Бельгией всегда есть некоторая враждебность

Капитан сборной Франции: в матчах с Бельгией всегда есть некоторая враждебность
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Капитан сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о предстоящем матче с национальной командой Бельгии в 4-м туре группового этапа Лиги наций, который состоится 14 октября.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что в матчах с Бельгией всегда есть некоторая враждебность, но мы должны продолжать нашу динамику. Мы знаем цель. Мы были разрушительными в нападении в матче с Израилем, мы должны продолжать в том же духе, особенно против такой команды, как Бельгия», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

На данный момент сборная Франции занимает второе место в группе, записав в свой актив шесть очков. Национальная команда Бельгии занимает третье место, набрав четыре очка.

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