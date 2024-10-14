Иньеста отреагировал на слухи о том, что он был болельщиком «Реала»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал слухи о том, что в детстве он болел за мадридский «Реал».

«Болел ли я за «Реал»? Совершенно точно нет. Про меня говорили многие вещи, которые являются неправдой, в том числе что я подписывал с ними предварительный контракт. Пусть смирятся», – приводит слова Иньесты AS.

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.

Иньеста получил футболку «Барсы» и сделал фото с командой: